La Banque mondiale nomme Mme Clara Ana De Sousa à la tête de ses opérations pour le Mali, le Burkina, le Tchad et le Niger

La Banque mondiale annonce ce jeudi 1er juillet, à travers un communiqué de presse, avoir nommé la Mozambicaine Clara Ana De Sousa comme la nouvelle directrice des opérations pour le Mali, le Burkina, le Tchad et le Niger avec pour base à Bamako.

Le communiqué indique qu’au titre de ses nouvelles fonctions, Madame Clara Ana De Sousa aura pour priorité de « veiller à ce que les programmes financés par la Banque mondiale permettent d’atténuer les conséquences sociales et économiques de la COVID-19, créer des emplois et favoriser une croissance inclusive et durable au Mali, au Burkina Faso, au Tchad et au Niger ».

Mme De Sousa s’est réjouie de cette nomination. « C’est un plaisir de revenir au Mali en tant que directrice des opérations après avoir eu la chance de travailler dans ce pays il y a onze ans. La Banque mondiale est activement présente et a fait de cette région un axe prioritaire des programmes de l’Association internationale de développement (IDA) – avec l’adoption d’une approche intégrée dans le cadre de l’Alliance Sahel. Je me réjouis à la perspective de travailler avec les gouvernements, la société civile, le secteur privé et les partenaires de développement afin de soutenir une reprise résiliente, stimuler la création d’emplois, favoriser l’autonomie femmes et des jeunes, et contribuer au renforcement de la résilience climatique », a-t-elle déclaré.

Entrée à la Banque mondiale en 2005, Clara Ana De Sousa a depuis lors gravi les échelons au niveau de cette institution.