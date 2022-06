La Banque mondiale entend doubler le financement de l’éducation pour l’Afrique centrale et l’Afrique de l’Ouest

La Banque mondiale entend doubler d’ici 2025 son financement de l’éducation en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale afin d’accélérer le travail réformateur dans ce domaine, a annoncé lundi Ousmane Diagana, vice-président de l’institution pour ces deux sous-régions.

Il a fait cette annonce lors d’un point de presse au terme d’une réunion de stratégie qui a attiré à Accra (Ghana) plus de quarante ministres des Finances et de l’Education d’Afrique de l’Ouest et du Centre.

“A l’heure actuelle, notre portefeuille éducatif pour la région est de 3,1 milliards de dollars, mais nous avons l’intention de doubler ce montant d’ici 2025 pour le porter à un minimum de 6,2 milliards de dollars”, a dit M. Diagana.

Lorsque la Banque mondiale rencontrera les dirigeants africains au Sénégal en juillet pour discuter du nouveau programme régional de financement, il a assuré que l’éducation sera au coeur des discussions, lesquelles porteront aussi sur l’énergie, l’alimentation, l’agriculture, la santé et la transition numérique.