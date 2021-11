Inondations au Soudan du Sud : l’ONU débloque des fonds d’urgence

Xinhua qui cite le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA), rapporte que Martin Griffiths, secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires humanitaires et coordinateur des secours d’urgence, a alloué 13 millions de dollars du Fonds central d’intervention d’urgence des Nations Unies pour une réponse urgente aux inondations à grande échelle au Soudan du Sud.

Selon l’OCHA, environ 809.000 personnes ont été touchées par des inondations massives dans de nombreuses régions du pays, aggravées par une escalade de la violence dans des régions telles que Tambura.

Les agences humanitaires ont pour leur part intensifié leur réponse en faveur des personnes affectées. C’est la troisième année consécutive que de grandes parties du Soudan du Sud sont inondées, a déclaré l’OCHA.

L’allocation contribue à la réponse à l’une des inondations les plus graves et les plus prolongées. Les agences des Nations Unies et leurs partenaires fourniront une assistance humanitaire et une protection aux personnes touchées par les inondations qui ont un accès limité ou inexistant aux services et fournitures de base, a enfin indiqué l’OCHA.