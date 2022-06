Indice mondial de la paix 2022 : Ile Maurice, pays le plus pacifique de la région d’Afrique subsaharienne

Classée au 28ème rang de l’Indice mondial de la paix 2022, l’île Maurice reste le pays le plus pacifique de la région d’Afrique subsaharienne, selon les résultats récemment publiés par le groupe de réflexion de Institute for Economics and Peace (IEP), basé en Australie.

Cette année, le niveau moyen de paix dans le monde s’est détérioré de 0,3%, alors qu’en Afrique subsaharienne, cette baisse de la tranquillité se chiffre à 0,1%, montrent les résultats.

Tout en conservant sa place de l’année dernière, l’île touristique du sud-ouest de l’océan indien a enregistré une légère amélioration de 1,3% de son score. Le changement le plus important s’est produit dans le domaine de la militarisation, notamment en ce qui concerne les armes importées dans le pays, qui s’est amélioré de 18,4%.

L’île Maurice s’est améliorée de 18,4% en termes d’armes importées dans le pays, et de 15,3% en termes de financement du maintien de la paix de l’ONU.

Pour la deuxième année consécutive, le pays a connu une augmentation des manifestations violentes après que les citoyens eurent continué à protester contre la gestion d’une marée noire massive en août 2020, ainsi que des allégations de corruption et la fraude au sein du gouvernement, note le rapport.

Pour l’ensemble de la région d’Afrique subsaharienne, l’Indice mondial de la paix 2022 note que sur les 44 pays de la région, 21 ont obtenu un meilleur score. La région est moins pacifique que la moyenne mondiale dans les domaines de la sûreté et de la sécurité de la communauté, et des conflits en cours, mais plus pacifique que la moyenne mondiale dans le domaine de la militarisation.