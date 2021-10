Huit ans de prison requis contre Koffi Olomidé pour “agressions sexuelles et séquestration”

Jugé ce lundi 25 octobre devant la cour d’appel de Versailles en région parisienne, l’artiste Koffi est accusé d'”agressions sexuelles et séquestration” de quatre de ses anciennes danseuses lors des tournées en France.



Après avoir été condamné en première instance à deux ans de prison avec sursis pour “atteinte sexuelle” sur l’une des jeunes femmes, déclarée mineure au moment des faits, le chanteur franco-congolais et icone de la Rumba s’est pour la première fois expliqué en public sur les charges qui pèsent contre lui.



Les quatre plaignantes ont déposé plainte entre 2007 et 2013, accusant l’artiste de les avoir enfermées dans un pavillon gardé près de Paris lors de ses tournées françaises entre 2002 et 2006, et de les avoir forcées à avoir des relations sexuelles avec lui, de façon régulière pour certaines.





La cour d’appel de Versailles a requis huit ans de prison ferme et a demandé de reconnaître coupable le chanteur franco-congolais, Koffi Olomidé. Le jugement a été mis en délibéré au 13 décembre.