Guinée/présidentielle : les citoyens votent dans le calme

Les électeurs guinéens se sont mobilisés tôt dimanche matin pour voter leur prochain président, avec le scrutin se déroulant dans la paix et la quiétude, a constaté un journaliste de Xinhua sur place.

Dans la commune de Matoto, l’une des plus grandes communes de Conakry, les opérations de vote des électeurs ont commencé entre 7h30 et 8h (GMT).

A l’Ecole primaire de Yimbaya, où se trouve le bureau de vote (BV) numéro 1, le président du BV Issa Camara a affirmé que tout se passait bien sans aucun souci. “Depuis 6h, nous membres du BV1 sommes sur place et nous avons commencé à faire voter les citoyens vers 7h35”, a indiqué M. Camara.

Dans les différents bureaux de divers quartiers, les dispositifs sécuritaires et les kits sanitaires pour le lavage des mains sont mis à la disposition des électeurs.

Toutefois, dans les rangs des électeurs, la distanciation physiques des personnes n’est pas tellement respectée, malgré les instructions données à la veille du vote par les autorités sanitaires.

Plus de cinq millions d’électeurs guinéens sont inscrits dans le fichier électoral, dont 52% sont des femmes. Au total, douze candidats dont deux femmes et le président sortant de la république, Alpha Condé, sont inscrits dans la course présidentielle.