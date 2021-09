Guinée : Mahamat Saleh Annadif, l’envoyé spécial de l’ONU s’est entretenu avec le chef de la junte et le leader de l’opposition

L’envoyé spécial de l’ONU, le Tchadien Mahamat Saleh Annadif, a eu des entretiens ce lundi à Conakry avec la junte militaire dirigée par le colonel Mamady Doumbouya et le principal opposant de l’ancien président Alpha Condé, Cellou Dalein Diallo.

Selon nos confrères d’Africaguinee.com, le Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, Mahamat Saleh Annadif et les militaires à la tête du pays, ont échangé sur les derniers développements en Guinée depuis le renversement d’Alpha Condé le dimanche 5 septembre 2021. Annadif a dit être allé s’imprégner des réalités et étudier les possibilités d’accompagnement de la Guinée dans cette phase pour la préservation de la paix, de la stabilité et de l’unité des Guinéens.

Ensuite, le diplomate tchadien a rencontré Cellou Dalein Diallo, le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG). Le principal opposant de l’ancien président Alpha Condé a indiqué que l’action de l’armée a mis un terme à “un troisième mandat illégal et illégitime”. Cellou Dalein Diallo a aussi relevé que l’intervention de l’armée doit être considérée comme une première étape vers le retour à l’ordre constitutionnel. La deuxième étape étant, à son avis, la mise en place dans un délai raisonnable des institutions démocratiques issues d’élections inclusives et transparentes, avec l’accompagnement de divers partenaires techniques et financiers de la Guinée.