Guinée : la principale plateforme de l’opposition prend acte du coup d’Etat

Par un communiqué, le Front national pour la défense de la Constitution (FNDC) a donné sa position par rapport au putsch intervenu ce dimanche 5 septembre en Guinée.

Le Front national pour la défense de la Constitution (FNDC) dit observer la situation qui prévaut actuellement en Guinée et prendre acte, notamment de la déclaration faite par le Comité national du rassemblement et du développement (CNRD) annonçant la dissolution de la Constitution du 3ème mandat et de toutes les institutions issues “du coup d’Etat constitutionnel imposé au peuple de Guinée à travers la répression et un simulacre d’élections le 22 mars 2020”.

En effet, pour le FNDC, le régime qui était dirigé par “le dictateur Alpha Condé était illégitime et anticonstitutionnel”. Cette plateforme annonce une réunion urgente entre les acteurs sociaux et politiques autour de cette situation.

Il faut rappeler que le FNDC constitué des forces politiques et sociales a été mis en place pour tenter de barrer la route à un troisième mandat du président Alpha Condé. Chose qu’il finit par avoir mais en faisant à de violentes manifestations ayant causé mort d’hommes.