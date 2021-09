Guinée : la mission d’évaluation de la Cedeao se réjouit de l’état de santé d’Alpha Condé

Au terme d’un court séjour à Conakry, la mission d’évaluation de la Communauté économique de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) dépêchée en Guinée s’est réjouie vendredi des conditions de détention et de l’état de santé du président déchu Alpha Condé, a indiqué à la presse le chef de la mission, Jean-Claude Kassi Brou.

Elle a été reçue dans l’après-midi par le chef des putschistes, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, accompagné des membres du Comité national de rassemblement et de développement (CNRD).

Après une rencontre à huis clos dans un hôtel, les émissaires de la CEDEAO et les autorités militaires se sont rendus au quartier général de la junte pour un tête-à-tête plus restreint.

Devant la presse nationale et internationale, M. Kassi a indiqué que sa délégation avait rendu visite à M. Condé avec qui elle a pu avoir un bref échange, assurant qu’il se portait bien. Il a également précisé que sa mission ferait un compte rendu de ces échanges aux chefs d’Etat de la CEDEAO.

La mission dépêchée par les chefs d’Etat du bloc régional et conduite par M. Kassi, président de la Commission de la CEDEAO, se composait également des ministres des Affaires étrangères du Ghana, du Togo et du Burkina Faso, ainsi que de l’ambassadeur du Nigeria à Conakry et du représentant résident de la CEDEAO en Guinée.