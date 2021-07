Guinée Equatoriale : deux militaires écopent de 35 et 50 ans de prison pour les explosions de mars

Selon la télévision publique TGVE, deux militaires équato-guinéens ont été condamnés à 35 et 50 ans de prison pour négligences dans les explosions de mars dernier dans un camp militaire qui avaient fait 107 morts et 615 blessés.

D’après la télévision d’état équato-guinéenne, c’est le tribunal militaire de Bata, la capitale économique qui a condamné vendredi à 35 ans de prison le lieutenant-colonel Valentin Nzang Ega et à 50 ans le caporal José Antonio Obama Nsue. Ils sont également condamnés à payer 10 millions de francs CFA à chaque famille des victimes.

Il faut rappeler que le 7 mars 2021, au moins trois explosions avaient ravagé le camp de Nkoa-Toma de Bata et des habitations voisines. Le lieutenant-colonel Nzang Ega, le chef de ce camp abritant des forces spéciales et des gendarmes ainsi que leurs familles, et le soldat Obama Nsue ont été reconnus coupables par le tribunal militaire qui les jugeait à huis-clos d'”homicides, dommages, incendie, négligence, imprudence punissable ayant provoqué des décès”.

C’est respectivement 70 ans de prison contre le caporal et 30 ans contre le lieutenant-colonel que le parquet militaire avait retenu. A noter que les verdicts des tribunaux militaires ne sont pas susceptibles d’appel ni de recours en cassation.