Football : voici l’historique de la Can depuis son institution en 1957

La finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2021 a été jouée le dimanche 6 février 2022 à Yaoundé au Cameroun. Cette 33e édition a vu la victoire finale du Sénégal.f Ce qui fait de lui le 15e Etat à remporter ce prestigieux trophée continental.

L’histoire de la Coupe d’Afrique des nations (Can) débute en 1957. Cette première édition a été organisée au Soudan. Elle se joue chaque deux ans. Au début, elle se jouait avec huit équipes. Au fur à mesure, le nombre d’équipes augmente jusqu’à atteindre 24 à la dernière édition qui s’est jouée au Cameroun.

Les vainqueurs

Depuis son institutionnalisation en 1957, quinze nations ont au moins remporté une fois le trophée. La nation la plus titrée est l’Egypte avec sept trophées. Elle est suivie du Cameroun avec cinq titres. Le Ghana vient en troisième position avec quatre étoiles. Le Nigéria a décroché trois titres. La Côte d’Ivoire, l’Algérie et la RDC ont, chacun, deux trophées à leurs actifs. Le Soudan, le Congo, le Maroc, la Tunisie, l’Afrique du Sud, l’Ethiopie, la Zambie et le Sénégal ont, eux aussi, un titre à leurs compteurs.

Le Camerounais Samuel Eto’o reste le meilleur buteur de l’histoire de la Can avec 18 buts. Son compatriote Rigobert Song est le joueur avec le plus d’apparition, 36 matches.

Le trophée

Tout au long de son histoire, la CAF a conçu trois trophées pour les vainqueurs de la Can. De 1957 à 1978, le trophée original fait en bronze était dénommé Trophée Abdelaziz Abdallah Salem, du nom du président de la CAF. Un deuxième trophée est mis en jeu pour l’édition de 1980 jusqu’à celle de 2000. Il est appelé Trophée de l’unité africaine. En 2001, un troisième trophée, plaqué or, a vu le jour. Et c’est ce trophée qui est en jeu actuellement.