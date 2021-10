Fespaco 2021 : l’Etalon d’or du Yennenga remporté par le réalisateur somalien Khadar Ahmed pour son film “La femme du fossoyeur”

Le réalisateur somalien Khadar Ahmed a remporté samedi à Ouagadougou l’Etalon d’or de Yennenga, le grand prix de la 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), pour son film “La femme du fossoyeur”.

Le trophée s’est également accompagné de la remise à M. Ahmed d’une récompense de 20 millions de francs CFA.

L’Etalon d’argent a été décerné à la réalisatrice haïtienne Gessica Généus pour son film “Freda”, avec 10 millions de francs CFA. L’Etalon de bronze, d’une valeur de 5 millions de francs CFA, a été quant à lui attribué à “Une histoire d’amour et de désir” de la Tunisienne Leyla Bouzid.

Les présidents burkinabè Roch Marc Christian Kaboré et sénégalais Macky Sall ont assisté à la cérémonie de clôture.

Le FESPACO 2021 a rassemblé des invités venus de 64 pays du monde, dont l’Equateur et le Vénézuela, selon son directeur général Moussa Alex Sawadogo.

Un total de 1.500 films en provenance de 52 pays ont été enregistrés et soumis au regard des huit membres du Comité international de sélection et à la Délégation générale.

Le FESPACO a été créé en 1969 à Ouagadougou à l’initiative d’un groupe de cinéphiles.

Lors de la 26e édition tenue en mars 2019, c’était le réalisateur rwandais Joël Karekezi qui avait remporté l’Etalon d’or de Yennenga, la plus prestigieuse récompense de ce festival, avec son film “La miséricorde de la jungle”.

Le 16 octobre dernier, la 27e édition du FESPACO s’est ouvert sous le thème “Cinémas d’Afrique et de la diaspora : nouveaux regards, nouveaux défis”, dans un contexte de crise sanitaire et sécuritaire.