Evolution favorable des cours des matières premières à l’export dans la zone CEMAC

L’évolution des cours des matières premières s’est affichée à plus de 12% au sein de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) au premier trimestre 2022, selon une note sur les cours des principaux produits de base exportés de la Banque des Etats de l’Afrique centrale (BEAC) parvenue samedi à Xinhua.

Cette évolution a été principalement tirée par l’accroissement des cours des produits énergétiques, des métaux et minéraux (fer, or, manganèse et aluminium) ainsi que des produits agricoles (huile de palme, coton et caoutchouc).

La tendance a été attribuée à la crise armée entre la Russie et l’Ukraine, ayant entraîné des perturbations sur les circuits d’approvisionnements et provoqué une hausse des principaux produits de base.

En intégrant la variation du taux de change du dollar envers le franc CFA, l’indice global en franc CFA s’est accru de 17,9% à 113,74, après 16,5% à 96,47 au quatrième trimestre 2021, tandis que l’indice hors produits énergétiques s’est accru de 3,7% à 140,33 pendant la même période.

La BEAC n’a pas exclu que les prix de l’énergie puissent grimper de plus de 50% en 2022, et que ceux des biens non énergétiques augmentent de près de 20% pendant la même période.