Éphéméride : il y a 1 an, la Covid-19 pénétrait en Afrique

14 février 2020 – 14 février 2021, cela fait exactement un an que le premier cas de la maladie à coronavirus est déclaré en Afrique. A ce jour, on enregistre 1 490 063 cas dont 47 821 décès.

Le 14 février 2020, la Covid-19 faisait son entrée en Afrique. C’est précisément en Egypte que le premier cas a été signalé. Il s’agit d’un cas importé, selon le gouvernement égyptien qui avait fait l’annonce.



Depuis ce jour, la maladie ne cesse de faire des dégâts humains et économiques sur le continent. L’Afrique, le continent qui était supposé être la plus grande victime de cette pandémie, à cause de son “désert médical”, se défend encore face à ce mal invisible.

Un an plus tard, le nombre de personnes atteintes de Covid-19 en Afrique est de 1 490 063 dont 56 246 sont sous traitement, 1 385 996 guéris et 47 281 décès.