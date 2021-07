Emploi : Radio Jeunesse Sahel recrute des techniciens

Dans le cadre du démarrage de ses activités la Radio Jeunesse Sahel (RJS), recrute des techniciens.

Radio Jeunesse Sahel (RJS) est un nouvel espace d’expression destiné à la jeunesse du Sahel. Cette radio est créée à l’initiative de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF), en partenariat avec le G5 Sahel.

Elle bénéficie d’un cofinancement de l’Union Européenne. RJS prône le vivre-ensemble à travers des contenus originaux proposés avec, par et pour les jeunes et valorisant le dialogue, la solidarité et la culture. Plus d’informations : www.radiojeunessesahel.com

DEUX TECHNICIENS H/F

Description du poste

Référence de l’offre ICIPE RECRUT 2021/039 Localisation Ouagadougou (BURKINA FASO) Type de contrat Contrat à Durée Déterminée (CDD) Supérieur hiérarchique direct Responsable Technique Date de prise de service Septembre 2021

PRINCIPALES RESPONSABILITES ET MISSIONS

En charge de la mise en ondes des programmes radios et de leur captation vidéo suivant les normes de production, vous êtes responsable du bon fonctionnement des équipements radio et informatique. Vos principales missions sont les suivantes :

Assurer une production et une mise en onde de haute qualité technique des émissions dans le respect de la charte et les contraintes informatiques et techniques ;

Créer des archives audiovisuelles de RJS dans un but de témoin juridique et de réutilisation des programmes ;

Enregistrer et monter les émissions (audio et vidéo), chroniques, messages de sensibilisation, etc. ;

Réaliser les décrochages au Tchad ;

Assurer la mise en ondes les émissions enregistrées ;

Assurer l’archivage des programmes ;

Effectuer l’entretien, la réparation du matériel et des équipements de production et de diffusion ;

Effectuer l’entretien des réseaux informatiques et les serveurs nécessaires à la production et la diffusion des émissions sous la supervision du Responsable Informatique.

Profil

Etre titulaire d’un diplôme de BAC+3 en gestion et exploitation des équipements audiofréquence, audionumérique, radiofréquences et télécommunications ou tout autre domaine connexe ;

Avoir au minimum 5 ans d’expérience en radio ;

Démontrer une réelle maîtrise des divers formats audionumériques et vidéo ;

Démontrer une réelle maîtrise des techniques de production et de diffusion : prise de son, organisation, montage audio, réalisation d’émission, gestion de l’antenne et de la diffusion ;

Maîtriser les logiciels de montage audio et de gestion d’antenne type RCS, Netia, Dalet, mAirList Pro ;

Maîtriser les logiciels de montage type Adobe Audition et video type DaVinci Resolve, adobe première,

Disposer des compétences avérées en maintenance d’équipements, logiciels et matériels de production radiophonique ;

Maîtriser la bureautique : Word, Excel, PowerPoint, etc. ;

Avoir une parfaite maîtrise du français et de l’une des principales langues régionales : arabe, bamanakan, peulh, haoussa, mooré. Maîtriser l’anglais serait un atout.

Etre disponible, organisé ; montrer une réelle aptitude à travailler en équipe et dans un environnement multiculturel.

Composition du dossier de candidature

Curriculum vitae daté et signé (2 pages maximum),

Lettre de motivation adressée à Monsieur le Directeur Général de ICI Partenaire Entreprises,

Photocopie de la pièce d’identité (ou passeport) valide,

Photocopie des diplômes et attestations de travail et de formation.

Merci de faire parvenir votre dossier au plus tard le dimanche 1er août 2021 à 18h00 (TU) à