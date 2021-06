Emploi : la Radio Jeunesse Sahel (RJS) recrute, plusieurs postes disponibles

Radio Jeunesse Sahel (RJS) est un nouvel espace d’expression destiné à la jeunesse du sahel. Cette radio est créée à l’initiative de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), en partenariat avec le G5 Sahel. Elle bénéficie d’un cofinancement de l’Union Européenne. RJS prône le vivre-ensemble à travers des contenus originaux proposés avec, par et pour les jeunes et valorisant le dialogue, la solidarité et la culture. Plus d’informations : www.radiojeunessesahel.com

Dans le cadre du démarrage de ses activités la Radio Jeunesse Sahel (RJS), recrute des talents pour plusieurs postes.

Vous avez au plus 35 ans ; vous êtes originaire d’un des pays du G5 Sahel ; vous êtes diplômés, passionnés des métiers de la radio et des TIC ; vous montrez un intérêt à comprendre les enjeux et le contexte de l’espace G5 Sahel ; vous maitrisez une ou plusieurs langues régionales et internationales ; alors rejoignez l’aventure Radio Jeunesse Sahel !

UN (1) RESPONSABLE EDITORIAL (H/F) BASE A OUAGADOUGOU (BURKINA FASO) – ICIPE 2021/030 UN (1) RESPONSABLE TECHNIQUE/INFORMATIQUE (H/F) BASE A OUAGADOUGOU (BURKINA FASO) – ICIPE 2021/031 UN (1) RESPONSABLE WEB/RESEAUX SOCIAUX (H/F) BASE A OUAGADOUGOU (BURKINA FASO) – ICIPE 2021/032 UN (1) RESPONSABLE DE L’ADMINISTRATION ET DES FINANCES (H/F) BASE A OUAGADOUGOU (BURKINA FASO) – ICIPE 2021/033 QUATRE (4) TECHNICIENS (H/F): BAMAKO (MALI), NIAMEY (NIGER), NOUAKCHOTT (MAURITANIE), N’DJAMENA (TCHAD) – ICIPE 2021/034 QUATRE (4) REDACTEURS WEBS (H/F) : BAMAKO (MALI), NIAMEY (NIGER), NOUAKCHOTT (MAURITANIE), N’DJAMENA (TCHAD) – ICIPE 2021/035 ONZE (11) JOURNALISTES/PRESENTATEURS (H/F) : TROIS (3) A OUAGADOUGOU (BURKINAFASO), DEUX (2) A NIAMEY (NIGER), DEUX (2) A BAMAKO (MALI), DEUX (2) A NOUAKCHOTT (MAURITANIE), DEUX (2) A N’DJAMENA (TCHAD) – ICIPE 2021/036 UN (1) CHAUFFEUR (H/F) BASE A OUAGADOUGOU (BURKINA FASO) – ICIPE 2021/037

COMPETENCES TRANSVERSALES A TOUS LES POSTES

Etre capable de travailler sous pression avec exécution de tâches multiples et complexes ;

Démontrer de réelles aptitudes relationnelles et en communication ; être créatif, réactif, curieux ;

Montrer un esprit de prise d’initiative et être force de proposition ;

Démontrer des qualités de discrétion, de rigueur et d’éthique dans le travail ;

Avoir une orientation vers les résultats ; avoir le sens de l’initiative ;

Etre disponible, montrer une réelle aptitude à travailler en équipe, à distance et dans un environnement multiculturel ;

Avoir une parfaite maîtrise du français et de l’une des principales langues régionales : arabe, bamanakan, peulh, haoussa, mooré. Maîtriser l’anglais est un atout.

COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Curriculum vitae daté et signé (maximum 2 pages),

Lettre de motivation adressée à Monsieur le Directeur Général de ICI Partenaire Entreprises,

Photocopie de la pièce d’identité (ou passeport) valide,

Photocopie des diplômes et attestations de travail et de formation.

DATE LIMITE – ADRESSES DE DEPOT DES CANDIDATURES

Merci de faire parvenir votre dossier de candidature au plus tard le dimanche 18 juillet 2021 à 18h00 (TU)

PAR COURRIER / PHYSIQUEMENT CHEZ :

CAHR Management Av. Maldom BADA ABBASS, Immeuble Royal Haggar, Tél. : +235 66 27 10 39

IMPORTANT : ADRESSES DE DIFFUSION DES OFFRES D’EMPLOI DETAILLEES

Les offres d’emploi détaillées sont disponibles sur les plateformes suivantes :

Sitewebs : www.ici-pe.com (BF) ; www.solutionsrh-niger.com (Niger); www.radiojeunessesahel.com

Facebook: @ICIPEBF

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ici-partenaire-entreprises/

Vous pouvez télécharger le dossier complet en cliquant sur ce lien :

DATE DE PRISE DE FONCTION : SEPTEMBRE 2021