Emmanuel Macron attendu à Bamako pour rencontrer le colonel Assimi Goïta

Selon Jeune Afrique, le président français, Emmanuel Macron se rendra à Bamako au Mali le 20 décembre prochain. Il sera reçu par le chef de la transition, le colonel Assimi Goïta, après des mois de tensions diplomatiques entre les deux pays.

JA indique que l’entretien entre les deux chefs d’Etat tournera autour de la possible arrivée des mercenaires russes de Wagner (à laquelle s’oppose farouchement la France et la communauté internationale en général) et de l’organisation des élections qui devront mettre fin à la transition. Ainsi, d’après nos confrères, Emmanuel Macron tentera de dissuader les autorités maliennes de passer tout accord avec Wagner sous peine de lourdes sanctions.

Le chef de l’Etat français effectuera également une visite aux troupes françaises à Gao et fera un point sur la transformation de la force Barkhane. Il échangera également avec les contingents européens de la force Takuba, le futur dispositif appelé à prendre la place de Barkhane au Sahel.