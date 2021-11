Ecobank remporte le Prix de l’Excellence dans les services bancaires aux PME

Le premier groupe bancaire panafricain Ecobank a remporté deux prix pour son programme « Ellever ».



La Financial Alliance for Women a décerné à Ecobank le “Prix de l’impact”, qui récompense le soutien apporté aux entreprises dirigées par des femmes et axées sur les femmes sur le continent. Le programme « Ellever par Ecobank » a également reçu le prix du “Meilleur lancement de nouveau produit de l’année” lors des Middle East & Africa Retail Banking Innovation Awards.



En outre, The Digital Banker a remis à Ecobank le prix”‘Excellence dans les services bancaires aux PME” lors de sa cérémonie qui s’est tenue hier soir.



Josephine Anan-Ankomah, Directrice de la Banque Commerciale du Groupe Ecobank, a souligné : « Ellever par Ecobank, destiné aux entreprises appartenant à des femmes, dirigées par des femmes ou axées sur les femmes, va au-delà des attentes de ces entrepreneures traditionnellement mal aidées qui ont tant à offrir au développement commercial et économique de l’Afrique. Les trois prix remportés en un mois seulement soulignent le succès du positionnement de Ecobank en tant que banque panafricaine pour les PME grâce à sa gamme complète de solutions dédiées. Ces distinctions viennent s’ajouter à notre récent titre de “Banque africaine de l’année 2021 pour les PME” décerné lors des Trophées African Banker ».



« L’Afrique compte l’un des plus forts taux de femmes entrepreneures au monde, avec une femme sur quatre qui crée ou dirige une entreprise. Le programme « Ellever par Ecobank », spécialement conçu pour les femmes, facilite l’innovation et la réussite des entreprises féminines en leur apportant des solutions financières et non financières sur mesure qui répondent à l’évolution de leurs besoins. Ellever propose notamment des financements avec garanties réduites, une gestion de trésorerie efficace, un meilleur accès aux marchés grâce au développement d’une présence en ligne en partenariat avec Google My Business, des programmes de formation au leadership et des opportunités de mise en réseau », a-t-elle précisé



Depuis son lancement en novembre 2020, Ellever a accompagné des milliers de nouvelles entreprises féminines, accordé des prêts totalisant 52,5 millions de dollars EU et attiré 125 millions de dollars EU de dépôts.



D’autres initiatives récentes mises en œuvre par Ecobank pour soutenir les PME comprennent:

* Un programme de formation au financement des MPME en partenariat avec l’AUDA-NEPAD ;

* La collaboration avec la Banque africaine de développement sur le Fonds vert pour le climat AFAWA, qui a permis d’améliorer l’accès au financement et de renforcer les capacités de 400 MPME féminines dans le domaine de l’agroalimentaire, en finançant des activités résistantes au climat pendant 14 ans ;

* Le lancement de la solution de commerce électronique Ecobank pour faciliter la mise en place d’une boutique en ligne dédiée et unique grâce à laquelle les PME clientes peuvent élargir leur accès aux marchés en vendant leurs produits et services en ligne ;



Un partenariat avec Microsoft dans le cadre de la Global Skilling Initiative afin de doter les PME d’Afrique subsaharienne des compétences et des connaissances nécessaires pour tirer parti des outils numériques et atteindre leurs objectifs commerciaux dans un monde de plus en plus numérique.