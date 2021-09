Droits de l’homme : le REDHAC installe sa première coalition pays au Tchad

Le Réseau des défenseurs des droits humains en Afrique (REDHAC) a installé sa coalition pays au Tchad ce 22 septembre. Une coalition qui vise à plaider pour le respect des droits de l’homme.

C’est une première coalition pays que le Réseau des défenseurs des droits humains en Afrique (REDHAC), a mise en place. Elle est le résultat d’une disposition de base amendée lors de la troisième réunion du conseil d’administration du REDHAC tenue en novembre 2018 à Douala au Cameroun.

Elle a vu le jour suite à une analyse faite par le REDHAC sur ’’des raisons d’efficacité de lutte et du respect des droits l’homme en général, et des défenseurs des droits de l’homme en Afrique centrale, une des disposition de texte’’, a martelé Pyrrhus Boguel, membre du Conseil d’administration du REDHAC.

’’L’Afrique centrale est à la traine, et si les défenseurs ne résistent pas nous n’allons pas léguer à la génération future une Afrique meilleure. Nous avons toutes les ressources naturelles, humaine, les intelligences’’, a indiqué la directrice exécutive du REDHAC, Mme Maximillienne Ngo Mbe.

L’objectif que vise le REDHAC à travers la coalition est :

– renforcer l’encrage institutionnel pour un véritable relais d’opérationnalisation des actions de promotion, protection et plaidoyer pour le respect des libertés fondamentales, de l’état de droit, des institutions démocratiques et la sécurité des activistes et journalistes ;

-institutionnaliser et opérationnaliser la coalition en République du Tchad avec pour objectif de doter de capacités en matière de recherche et d’analyse des incidences liées à l’objectif général, pour une alerte rapide afin de favoriser des prises de décisions concrètes et efficaces au niveau national, régional et international relatif au respect des droits humains.

Le REDHAC couvre dix de pays en Afrique. Il s’agit du Burundi, Cameroun, Gabon, Guinée équatoriale, République démocratique du Congo, République du Congo, RCA, Rwanda, Sao Tomé et principe et le Tchad.