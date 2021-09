Deux Tchadiennes parmi les 100 femmes africaines les plus influentes en 2021

Avance Media Africa, une agence de notation des médias et de relations publiques a rendu public le 31 août dernier, son classement 2021 des 100 femmes africaines les plus influentes. Parmi elles, il y a les Tchadiennes Jacqueline Moudeina et Hindou Oumarou Ibrahim.

Ce sont deux femmes battantes dont les efforts sont reconnus à travers ce classement.

Jacqueline Moudeina, 64 ans est une avocate et militante des droits de l’homme. Depuis plus de 20 ans, elle travaille sur le dossier des victimes d’Hissène Habré. Elle a défendu les victimes lors du procès de l’ancien président, décédé le 24 août dernier, à Dakar entre 2016 et 2017. Elle continue à mener le combat pour le dédommagement des victimes. Président de l’Association tchadienne de défense des droits de l’homme (ATPDH) pendant des années, elle a passé la main il y a quelques mois.

Hindou Oumarou Ibrahim, née en 1984 est quant à elle une géographe et militante des droits des peuples autochtones. Issue de la communauté peule (Mbororo) du Tchad, elle milite activement pour la protection de l’environnement ainsi que la promotion des droits de l’homme et des droits des peuples autochtones. C’est ainsi qu’en 1999, elle fonde l’association des femmes peules autochtones du Tchad (AFPAT). Comme son aînée Jacqueline Moudeina, elle est une figure bien connue au plan international où elle passe par toutes les tribunes pour sensibiliser pour la cause de la nature et des peuples autochtones.