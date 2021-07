Désaccord Tchad-Union africaine : rencontre entre le président du CMT et le commissaire à la paix et sécurité de l’UA

Après avoir échangé ce matin avec le ministre des Affaires étrangères, le commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de l’Union africaine, le Nigérian Bakolé Adéoyé a s’est rendu ensuite au palais présidentiel où il a été reçu en audience par le président du Conseil militaire de transition.

D’après la présidence, les échanges ont duré une heure et demie entre le président du Conseil militaire de transition, entouré des ministres des Affaires étrangères et de la Réconciliation nationale ainsi que de ses proches collaborateurs, et la délégation de l’Union africaine conduite par l’ambassadeur Bakolé Adéoyé.

“Le déifférend Tchad-UA né de la nomination de son Haut représentant chargé de superviser la transition tchadienne, semble être aplani, déclare l’Ambassadeur Bankolé Adéoyé“, écrit la présidence sur son site.

Il faut rappeler que cette mission de l’Union africaine a été dépêchée à N’Djamena suite à la mésentente entre le Tchad et l’Union africaine. Le gouvernement tchadien avait en effet accusé l’Union africaine d’avoir nommé son Haut représentant pour superviser la transition sans l’avoir consulté ni avisé.