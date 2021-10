Une trentaine de ministres africains du commerce aux côtés de leur homologue turc au Forum économique et d’affaires Turquie-Afrique

Le forum économique et d’affaires Turquie-Afrique se tient du 21 au 22 octobre à Istanbul en Turquie. Il est coprésidé par le ministre du Commerce turc, Dr Mohamed Mus et le commissaire aux Affaires de commerce et de l’industrie de l’Union africaine, Albert Muchanga



Placé sous le thème “approfondir le partenariat entre la Turquie et l’Afrique : commerce, investissement, technologie et logistique”, ce forum qui s’amorce à l’aune de la période post-covid réunit plus d’une trentaine de délégations africaines conduites par des ministres en charge du commerce parmi lesquels le ministre tchadien du commerce Ali Djadda Kampard, le directeur de l’Agence nationale des importations et des exportations, le président de la chambre de commerce, etc.



Dans son intervention, le ministre tchadien a présenté les atouts et potentialités que regorge le Tchad, entre autres les terres arables et cultivables et le cheptel très important qui est autour de plus de 120 millions de têtes, les mines, l’énergie, l’agriculture, les hydrocarbures, le tourisme, les technologies de l’information et de la communication, le coton, la gomme arabique, le sésame.



Dans le but de stimuler les investissements étrangers et d’accompagner la transformation économique, le ministre tchadien a évoqué la mise en place des mécanismes pour l’amélioration du climat des affaires et les instruments juridiques favorables à cet effet, tout en soulignant au passage la création d’un conseil présidentiel pour l’amélioration des affaires dirigé par le Président du Conseil Militaire de Transition, le Général de corps d’armée Mahamat Idriss Déby, chef de l’Etat du Tchad.



Ali Djadda Kampard a enfin indiqué qu’un forum économique Tchad-Turquie initié par des opérateurs privés se tiendra au Tchad dans un proche avenir.