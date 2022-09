Des casques bleus tunisiens envoyés en Centrafrique

Un bataillon d’infanterie de l’armée tunisienne doit s’envoler ce mardi pour la Centrafrique dans le cadre d’un appui à la mission des Nations Unies dans ce pays, a annoncé le ministre tunisien de la Défense, Imed Memmich.

Cette mission sera composée de 450 soldats, avec pour principales tâches l’installation de check-points, la facilitation du passage des rations de survie, en plus de la protection des fonctionnaires et des biens de l’ONU.

“Notre bataillon doit faire preuve de vigilance et de prudence pendant l’accomplissement de ses missions et ses déplacements, en adéquation avec les dispositions de l’ONU et du droit international humanitaire”, a dit M. Memmich.

Pour rappel, la Tunisie a participé depuis son indépendance en 1956 à 23 missions de maintien de la paix onusiennes à travers le monde, avec plus de 10.000 soldats tunisiens y prenant part.