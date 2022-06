Covid-19 : plus de 17% d’Africains entièrement vaccinés

Les pays africains ont acquis jusqu’à présent 818 millions de doses de vaccins contre la COVID-19, a indiqué le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique) lors du dernier briefing hebdomadaire tenu jeudi.

Le CDC Afrique, l’agence de santé spécialisée de l’Union africaine, a affirmé qu’environ 17,3 % de la population africaine a été entièrement vaccinée.

Environ 579 millions de doses de vaccin contre la COVID-19 sur un total de 818 millions ont été administrées, ce qui correspond à 70,7 % de l’approvisionnement total disponible en Afrique, a précisé le CDC Afrique.

Des pays comme les Seychelles, Maurice, le Rwanda, le Maroc et le Botswana ont respectivement vacciné la plus grande partie de leur population contre la COVID-19, selon l’agence, ajoutant que dix pays africains ont vacciné plus de 35 % de leur population totale.

Ahmed Ogwell, directeur par intérim du CDC Afrique, a dit aux journalistes lors de son briefing hebdomadaire jeudi que 37 pays africains proposaient des doses de rappel pour différents groupes d’âge, tandis que la Tunisie et l’Afrique du Sud ont commencé à proposer la deuxième dose de rappel aux citoyens âgés de 50 ans ou plus.