Covid-19 : le nombre de cas dépasse 6,41 millions en Afrique

Le nombre de cas confirmés de COVID-19 en Afrique a atteint 6.415.413 samedi après-midi, a annoncé le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique).

Selon le CDC Afrique, l’agence spécialisée dans les soins de santé de l’Union africaine, le nombre de décès dus à la pandémie s’élève à 162.875 tandis que 5.630.564 patients se sont rétablis de la maladie à travers le continent.

Le CDC Afrique a également précisé que l’Afrique du Sud, le Maroc, la Tunisie, l’Egypte et l’Ethiopie sont les pays comptant le plus de cas sur le continent, l’Afrique du Sud étant celui qui a enregistré le plus de cas de COVID-19 en Afrique avec 2.356.049, tandis que le Maroc, en Afrique du Nord, a signalé 569.668 cas à la date de samedi.

En termes de nombre de cas, l’Afrique australe est la région la plus touchée, suivie des parties nord et est du continent, tandis que l’Afrique centrale est la région la moins touchée, a enfin précisé le CDC Afrique.