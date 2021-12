Covid-19 : hausse de 111% de nouveaux cas en Afrique pour la semaine du 6 au 12 décembre (OMS)

La région africaine a signalé plus de 167.000 nouveaux cas la semaine dernière, en hausse de 111 % par rapport à la semaine précédente, a déclaré mercredi l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dans son dernier bulletin épidémiologique.

Selon l’agence onusienne basée à Genève, des hausses marquées ont été observées dans 67% des pays de la région, dont la majorité (91%) signalant des augmentations de 25 % ou plus par rapport à la semaine précédente.

L’Afrique du Sud a signalé le plus grand nombre de nouveaux cas sur le continent, avec plus de 109.000 nouveaux cas la semaine dernière, suivie par le Zimbabwe (26.479 nouveaux cas) et Maurice (6.415 nouveaux cas), a noté l’OMS dans un communiqué.

Dans le même temps, la région a signalé un peu moins de 500 nouveaux décès, soit un nombre similaire à celui de la semaine précédente.

“Au niveau mondial, l’incidence hebdomadaire des cas et des décès a diminué au cours de la semaine dernière (6-12 décembre 2021), avec des baisses respectives de 5 % et 10 % par rapport à la semaine précédente”, a ajouté l’OMS.

A la date du 14 décembre 2021, le variant Omicron a été confirmé dans 77 pays, toujours selon l’OMS.