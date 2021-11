Covid-19 : 6,66% de la population africaine totalement vaccinée

Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique) a indiqué jeudi qu’environ 6,66% de la population africaine a été entièrement vaccinée. Ainsi, environ 221,7 millions de doses de vaccin ont été administrées jusqu’à présent, sur les 403 millions de doses acquis par l’ensemble des pays africains.

Le CDC Afrique précise que les cinq pays du continent qui ont acquis et inoculé le plus grand nombre de doses de vaccin contre la Covid-19 à leurs populations respectives sont le Maroc, l’Egypte, l’Afrique du Sud, l’Algérie et la Tunisie.

Jeudi après-midi, le nombre de cas confirmés de Covid-19 en Afrique s’élevait à 8.614.525, le nombre de décès dus à cette maladie à 222.254, et le nombre de patients guéris à 8.060.459, a également indiqué le CDC Afrique. L’Afrique du Sud, le Maroc, la Tunisie, et l’Ethiopie figurent parmi les pays africains qui comptent le plus de cas confirmés sur le continent, selon la même source.