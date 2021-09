Côte d’Ivoire : le crash d’un hélicoptère de l’armée fait cinq morts

Les cinq occupants d’un hélicoptère de l’armée ivoirienne de type MI-24 ont péri dans le crash de l’appareil jeudi dans le nord du pays, annonce vendredi soir l’état-major général des armées ivoiriennes.

L’appareil qui était en mission de reconnaissance dans le nord du pays a perdu tout contact avec la station de contrôle vers 02H00 du matin (locale et GMT), alors qu’il était aux environs de Ferkéssedougou et volait en direction de Korhogo, respectivement à 612 km et 569 km d’Abidjan.

“Les recherches entreprises ont permis de localiser l’aéronef qui s’est écrasé à deux kilomètres au nord de la localité de Togolaye, dans le département de Téhini (768 km d’Abidjan)”, indique le chef d’état-major des armées ivoiriennes, le général Lassina Doumbia.

“Les cinq occupants ont tous péri dans cet accident”, ajoute le général Lassina Doumbia qui assure qu’une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de ce drame.