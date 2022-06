Côte d’Ivoire : au moins quatre morts dans des inondations à Abidjan

Au moins quatre personnes sont décédées mardi suite à l’inondation de plusieurs quartiers d’Abidjan en raison des pluies torrentielles qui s’abattent depuis lundi sur la capitale économique ivoirienne.

Selon un bilan provisoire donné mardi à la mi-journée par les sapeurs-pompiers, ces inondations ont tué quatre enfants, fait une trentaine de sinistrés et causé des dégâts matériels importants.

Plusieurs endroits de la ville étaient toujours inondés et des voies principales impraticables. Les quartiers de Cocody, Yopougon, Abobo, Adjamé, Treichville et Bingerville sont les plus touchés par les inondations.

A Bingerville, des familles prises au piège par les eaux ont été contraintes de se réfugier sur le toit de leur maison. A Cocody comme à Adjamé et Treichville, des voies étaient coupées par la montée des eaux et la circulation était pratiquement impossible.

Les interventions des pompiers se poursuivaient pour secourir les personnes en danger.

Au moins six personnes avaient été tuées et deux autres blessées dans un éboulement consécutif à de fortes pluies dans la nuit du 15 au 16 juin à Abidjan. Samedi dernier, c’est un autre éboulement suivi d’une coulée de boue qui a fait 17 morts, 19 blessés et des dégâts matériels à Anyama, au nord de la capitale économique.

En juin 2018, au plus fort de la saison des pluies, 20 personnes avaient été tuées sur l’ensemble du territoire ivoirien, dont 18 à Abidjan.