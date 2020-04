Coronavirus : Moussa Faki appelle à la solidarité international

Le président de la commission de l’union africaine, Moussa Faki Mahamat a accordé un entretien à France 24 depuis sa résidence d’Addis-Abeba où il été placé en quarantaine.

A la question comment il se porte, Moussa Faki rassure : « je me porte bien, ma quarantaine se passe bien. Mon collaborateur qui a été testé positif se porte aussi bien et j’espère que d’ici la fin de la semaine, il sortira de l’hôpital »

‘’ Il faut s’attendre à des situations extrêmement difficiles’’. MOUSSA FAKI MAHAMAT

Selon le président de la commission de l’Union Africaine, pour faire face à l’avancée de la pandémie qui n’épargne aucun continent, l’Afrique doit prendre des mesures conforment à ses réalités : « le confinement ne peut être une recette qui peut être appliqué partout et de la même manière. Il faut tenir compte des réalités sociologiques, économiques et culturelles des uns et des autres.»

L’Afrique ne sera pas épargnée de la crise économie globale qu’engendrera la pandémie de Covid-19. Moussa Faki reconnait que le contiennent a fait un effort ces dernières années mais son économie demeure toujours fragile : ‘’ Il faut s’attendre à des situations extrêmement difficiles’’.

La communauté internationale en l’occurrence l’ONU et l’Union Européenne et le Fond Monétaire International (FMI) ont fait d’après ses dires, des annonces fortes pour soutenir le continent pendant cette période difficile.

Concernant le traitement de la dette des pays africains : « les pays africains doivent être soutenu rapidement avec de la liquidité pour faire face d’abord à crise sanitaire elle-même et à la crise économique »

Pour Moussa Faki la solidarité de la communauté internationale, le multipartisme sont les seuls moyens qui permettent de combattre la pandémie de covid-19.