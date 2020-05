Coronavirus : l’OMS alerte sur l’assouplissement du confinement en Afrique

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a appelé les pays africains au maintien des mesures fortes de surveillance pour lutter contre la propagation du Covid-19 sur le continent.

Selon l’OMS, l’Afrique a enregistré à ce jour plus de 36 000 cas confirmés de Covid-19 et plus de 1 500 décès. La situation est “préoccupante” dans les régions d’Afrique centrale et de l’ouest, dit l’organisation.

Face au Covid-19, de nombreux pays africains ont pris des mesures de confinement partiel ou total afin d’arrêter la propagation du Covid-19. Dans un communiqué, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) leur a rappelé jeudi 30 avril de maintenir des mesures fortes pour lutter contre la pandémie du nouveau coronavirus.

Ces mesures « ont contribué à ralentir la propagation du Covid-19, mais il demeure une menace considérable pour la santé publique », a déclaré Dr Matshidiso Moeti, directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique.

Pour l’OMS, il est donc important de maintenir des mesures fortes de surveillance, de détection des cas et de tests, entre autres pour mettre fin à la pandémie.

“Si les gouvernements mettent brusquement fin à ces mesures, nous risquons de perdre les gains que les pays ont réalisés jusqu’à présent contre le Covid-19”, estime l’OMS.