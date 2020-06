Coronavirus : les étudiants tchadiens autorisés à entrer au Cameroun

Les autorités camerounaises ont enfin autorisé le retour au Cameroun des étudiants tchadiens campés depuis quelques jours à la frontière.

Le document signé par M. Atangana Nji Paul, ministre de l’administration territorial instruit le gouverneur de région de l’Extrême-Nord et au préfet du Logone et Chari en vue de prendre “toutes les dispositions utiles pour accompagner et encadrer et après identification, le retour au Cameroun par voie terrestre des étudiants tchadiens jusqu’à leur établissement de destination“.

Pour rappel, des centaines d’étudiants tchadiens ont regagné le bercail après l’apparition de la pandémie de coronavirus au Cameroun. Ils ont hâte de retourner dans leur lieu de formation respective car les cours ont commencé depuis le 1er juin dans les universités et écoles camerounaises.