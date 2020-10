Coronavirus : Les dirigeants européens réaffirment leur soutien à l’Afrique

Les dirigeants de l’Union européenne (UE) ont réitéré leur soutien à l’Afrique alors que la pandémie de COVID-19 continue de mettre à l’épreuve les systèmes de santé et les économies des deux continents, a déclaré vendredi le président du Conseil européen, Charles Michel.

Réunis à Bruxelles pour un sommet en personne, les chefs d’Etat et de gouvernement des 27 pays membres de l’UE ont débattu vendredi de l’avenir du partenariat UE-Afrique dans le contexte de la crise du COVID-19.

La solidarité avec l’Afrique, en particulier le soutien durable aux systèmes de santé et aux économies du continent, était au cœur des discussions.

“L’Afrique connaîtra une croissance zéro et pourrait même traverser une récession. Nous verrons les chiffres définitifs à la fin de l’année, pour la première fois depuis des décennies“, a déclaré le président français Emmanuel Macron à l’issue de la réunion.

M. Macron a déclaré que les conséquences en termes de santé, d’économie et de société seront massives pour le continent.

L’allègement ou l’exemption de la dette a également été discuté comme un moyen d’alléger le fardeau financier de la crise sanitaire actuelle en Afrique, a déclaré M. Michel.

Selon les conclusions de la réunion, le bloc veut étendre son partenariat avec l’Afrique sur sa transformation économique, en parallèle avec la transition verte et numérique de l’UE.

L’UE est le premier partenaire de l’Afrique en termes de commerce, d’investissement et de développement. Elle voit des possibilités d’investissement dans des secteurs tels que l’économie numérique et de la connaissance, les énergies renouvelables, les transports, la santé et les systèmes agroalimentaires.

La mobilité et les migrations, ainsi que la paix et la sécurité, ont également été abordés, entre autres sujets.

“Nous voulons progresser avec ce continent, cela devrait être une alliance naturelle pour des raisons géographiques, historiques et culturelles“, a déclaré M. Michel lors d’une conférence de presse.

Les discussions ont eu lieu avant le prochain sommet entre l’Union européenne et l’Union africaine, prévu en décembre.