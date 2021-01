Coronavirus : Le secteur privé africain appelé à offrir un soutien sur la vaccination

Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique) a appelé jeudi les acteurs du secteur privé africain à soutenir les efforts du continent pour assurer une vaccination adéquate contre le COVID-19.

Cet appel survient après que l’UA a dévoilé un soutien de 25 millions de dollars du fournisseur de réseau mobile MTN pour appuyer le programme de vaccination de l’Union africaine (UA) contre le COVID-19.

“Dans un partenariat public-privé unique, MTN, le plus grand fournisseur de réseau mobile d’Afrique, a annoncé un don de 25 millions de dollars pour soutenir le programme de vaccination de l’Union africaine contre le COVID-19”, a déclaré le CDC Afrique, agence de l’UA spécialisée dans les services de santé, dans un communiqué publié jeudi.

Selon le CDC Afrique, ce don “aidera à obtenir jusqu’à sept millions de doses de vaccin contre le COVID-19 pour les travailleurs de santé de tout le continent, ce qui contribuera à l’initiative de vaccination du CDC Afrique”.

“L’impact dévastateur du COVID-19 s’est avéré sans précédent et profond. Des partenariats public-privé sont nécessaires si nous voulons réussir dans la lutte contre la pandémie et restaurer les normes socio-économiques pour notre continent et nos communautés”, indique un communiqué de l’UA citant Ralph Mupita, président directeur général du groupe MTN.

Le 14 janvier, le président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui est également président de l’UA, a annoncé que ce bloc panafricain de 55 membres avait acheté quelque 270 millions de doses de vaccin contre le COVID-19 au nom de ses membres, grâce à des garanties de paiement de pré-commandes accordées aux importateurs par la Banque africaine d’import-export pour un montant de 2 milliards de dollars.

Selon le CDC Afrique, cette commande provisionnelle de 270 millions de doses de vaccin contre le COVID-19 “a été une étape remarquable dans les efforts pour assurer un accès équitable au vaccin contre le COVID-19 à la population africaine”.

“Toutefois, avec une population de près de 1,3 milliard de personnes, l’Afrique a besoin de beaucoup plus de doses pour réaliser une immunité collective d’au moins 60% de la population”, a indiqué le CDC Afrique, ajoutant que les contributions d’entités privées telles que MTN jouaient un rôle majeur pour aider le continent à atteindre cet objectif.