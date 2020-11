Coronavirus : Le nombre des cas d’infection en Afrique dépasse les 2 millions

Le nombre de cas d’infection au nouveau coronavirus en Afrique a dépassé la barre des 2 millions, a annoncé jeudi le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique).

Les derniers chiffres de cet organe de l’Union africaine montrent ainsi que 2.013.388 cas ont été signalés à travers ce continent, tandis que le total des décès dus au COVID-19 s’établissait à 48.408 jeudi matin et celui des guérisons à 1,7 million.

Les pays africains les plus touchés par le nouveau coronavirus en nombre de cas sont l’Afrique du Sud, le Maroc, l’Egypte et l’Ethiopie, selon le CDC Afrique. Enfin, l’Afrique australe est la région la plus touchée du continent à la fois en nombre de cas positifs confirmés et en nombre de décès.