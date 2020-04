Coronavirus : le Cameroun passe à 509 cas

Le Cameroun pays limitrophe du Tchad vient de passer de 306 à 509 cas de personne contaminé par le coronavirus. A ce jour, le pays enregistre 8 décès et 17 guéris.

Le ministre de la santé, Dr Manadoua Malachie invité du 20h30 de la Crtv a rassuré la population: “la hausse des cas est due aux tests massifs que le ministère a lancé et dans les prochains jours on va assister encore a une hausse plus importante”. Selon lui, seul les tests massifs de la population permet de briser la chaine de transmission.

Notre stratégie de recherche active des cas, commence à porter des fruits. On a fait 800 tests (majorité voyageurs) 203 d'entre eux sont positifs mais asymptomatiques, qu'il faut sortir de la communauté et traiter. Ainsi, le Cameroun compte ce soir 509 cas, 17 guéris et 08 décès — Dr MANAOUDA MALACHIE (@DrManaouda) April 3, 2020