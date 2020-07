Coronavirus : la première dame chinoise exprime sa solidarité aux premières dames d’Afrique

Peng Liyuan, épouse du président chinois Xi Jinping, a récemment écrit une lettre de réponse à Antoinette Sassou N’guesso, Première dame de la République du Congo, et a envoyé un message aux Premières dames d’autres pays africains, afin d’exprimer sa gratitude pour l’aide apportée par ces pays à la lutte de la Chine contre le COVID-19.

Mme Peng s’est dite reconnaissante du soutien précieux des pays africains au peuple chinois au moment où la Chine se battait pour prévenir et contrôler la propagation du virus, et a exprimé toute sa sympathie au peuple africain face à la pandémie.

Devant cette pandémie inattendue, il est crucial que tous les pays s’entraident, s’unissent et coopèrent afin de l’emporter sur la maladie, a-t-elle indiqué.

Pour exprimer le sentiment amical que le peuple chinois nourrit à l’égard du peuple africain, le gouvernement chinois fera don d’un lot de fournitures anti-pandémiques, par le biais de l’Organisation des Premières dames d’Afrique pour le développement (OPDAD), à 53 pays africains pour aider les femmes, les enfants et les adolescents, a déclaré Mme Peng.

Dans sa récente lettre à Mme Peng, Mme Sassou N’guesso, qui assume la présidence tournante de l’OPDAD, a salué le rôle de la Chine dans la lutte contre la pandémie.

Au nom des Premières dames des pays membres de l’OPDAD, elle a appelé la partie chinoise à porter une attention particulière aux femmes, aux enfants, aux adolescents et aux autres personnes vulnérables en Afrique et à leur envoyer des fournitures médicales.

Des dons de matériel chinois ont récemment été livrés à divers pays africains. Mme Sassou N’guesso, ainsi que d’autres Premières dames et de hauts responsables des pays concernés ont assisté aux cérémonies de remise de don.

Ces pays ont exprimé leur gratitude pour les soins et l’aide apportés par la Chine aux femmes, aux enfants et aux adolescents africains, affirmant que la Chine a fourni son soutien au moment où ils en avaient le plus besoin, ce qui illustre l’amitié profonde entre les pays africains et la Chine en toutes circonstances.

Les pays africains se sont déclarés prêts à renforcer la coopération avec la Chine contre la pandémie et à approfondir l’amitié traditionnelle entre les deux parties.