Coronavirus : Ethiopian Airlines lance des vols avec équipages vaccinés à 100%

La compagnie aérienne nationale Ethiopian Airlines a annoncé mercredi soir qu’elle avait commencé à assurer des liaisons avec des équipages pleinement vaccinés contre le nouveau coronavirus.

Il s’agit là d’un “pas significatif” permettant aux voyageurs de se déplacer et de protéger ses personnels dans un contexte pandémique qui a fortement affecté l’industrie, a-t-elle dit dans un communiqué, notant avec satisfaction la hausse du nombre de passagers grâce à la confiance en la vaccination dans le monde.

Ethiopian Airlines a dit avoir acquis et importé plus de 37.000 doses de vaccins pour ses employés et ses partenaires. Elle a par ailleurs créé son propre centre de dépistage et d’isolement, ainsi que numérisé ses opérations.

Un laboratoire de dépistage de pointe s’est ainsi ouvert à l’aéroport international Ababa Bole d’Addis-Abeba pour tester les passagers quittant ou transitant par l’aérogare.