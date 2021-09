Congo Brazzaville : présentation obligatoire d’un certificat de vaccination contre la Covid-19 dans l’administration publique

La Coordination nationale de gestion de la COVID-19 en République du Congo a adopté jeudi quatre nouvelles mesures contre la pandémie de nouveau coronavirus, dont la présentation obligatoire d’un certificat de vaccination dans l’administration publique, les banques, les transports, a annoncé son porte-parole, Thierry Moungalla.

A partir du 1er novembre, la présentation d’un certificat ou d’une attestation de vaccination sera obligatoire pour tout déplacement par air, route, chemin de fer et voies navigables entre les grandes agglomérations. Cette mesure concerne tous les agents et les usagers de l’administration publique pour tout accès aux services publics. Elle sera notamment valable pour tout agent et usager des préfectures, des mairies, des banques, des régies financières, des postes et des caisses de retraite.

Dans les 15 prochains jours, il sera rendu obligatoire la présentation d’un test RT PCR dans les aéroports et ports du Congo pour tous les passagers en provenance de l’étranger.

Ces quatre nouvelles mesures visent à atteindre 30% de la couverture vaccinale nationale à fin décembre 2021 et 60% en juillet 2022.

Le nombre de doses de vaccins administrés à ce jour est d’environ 336.000 pour 180.668 personnes complètement vaccinées, soit une couverture vaccinale de 5,21% contre 4,7% pour la période précédente.

Le nombre total de doses de vaccins disponibles au Congo est actuellement de 529.871. Dans l’attente de prochaines commandes, le Congo disposera sous peu d’un stock total de 1,712 million doses de vaccins pour couvrir la moitié de la population, a assuré M. Moungalla.

L’état d’urgence sanitaire en vigueur dans le pays a été prorogé, pour la 27e fois consécutive, de 20 jours, à compter de ce samedi.