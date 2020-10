Cemac : table ronde à Paris pour financer 11 projets intégrateurs

Du 16 au 17 novembre 2020, les six pays de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale auront une table ronde à Paris. Mais quel est l’objectif de cette table ronde qui se tiendra à des milliers de kilomètres de l’Afrique ?

C’est une table ronde pour le financement des projets intégrateurs de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) qui aura lieu ces 16 et 17 novembre à Paris. Elle a pour vocation de financer les projets d’infrastructures en Afrique centrale.

Au total onze projets parmi les 84 projets du Programme économique régional, 2017-2021de la Cemac seront financés lors de cette table ronde. Ces onze projets prioritaires portent exclusivement sur les corridors régionaux de transport, la production et l’interconnexion énergétiques, le marché unique, la libre circulation des biens, des services et de personnes et le capital humain ainsi que la diversification économique.

L’ensemble de ces projets devraient permettre d’accélérer l’intégration physique et commerciale de la région.