CEMAC : les chefs d’entreprise confiants en l’amélioration de l’activité économique au premier trimestre 2022

Les chefs d’entreprise de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) anticipent une amélioration de l’activité économique de la zone au premier trimestre de l’année en cours, selon une enquête de conjoncture publiée vendredi par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC).

Selon ce test prévisionnel, de nature prospective et réalisé tous les trois mois, l’optimisme des opérateurs reposerait essentiellement sur les retombées économiques favorables de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de football, dont le Cameroun aura été le pays hôte du 9 janvier au 6 février, conjugué avec les perspectives stables dans les autres pays que sont le Congo, le Gabon, la Guinée Equatoriale, la République centrafricaine et le Tchad.

Ces investisseurs ne cachent toutefois pas une appréhension majeure, en rapport avec le développement de la pandémie de COVID-19 et l’apparition du variant Omicron.

La BEAC table ainsi sur une dynamique assez favorable du secteur primaire, de bonnes performances dans l’agriculture, l’activité minière et le secteur secondaire, avec toutefois un secteur secondaire moins performant du fait d’une demande publique en berne.