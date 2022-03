CEMAC : la Covid-19 a entraîné la dégradation de tous les indicateurs macroéconomiques

La pandémie de la COVID-19 a provoqué en 2020 la dégradation de tous les indicateurs macroéconomiques de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), selon la Revue de la stabilité financière publiée mardi par la Banque des Etats de l’Afrique centrale (BEAC).

Le produit intérieur brut (PIB) réel a ainsi reculé de 1,7%, après une hausse de 3,1% en 2019 alors que le déficit budgétaire s’est accru à 7,6% du PIB, le déficit courant se creusant en outre à 3,0 % du PIB.Du fait de la baisse généralisée de l’activité économique, le taux de croissance de la CEMAC s’est établi à -1,7% en 2020 après 2,0% en 2019, une tendance observée dans l’ensemble des pays de la sous-région à l’exception du Cameroun (0,5%) et de la République centrafricaine (1,0%).

S’agissant de l’inflation en moyenne annuelle, elle est passée de 1,9% à fin décembre 2019 à 2,4% un an plus tard, confirmant la thèse du caractère extraverti et de l’origine extérieure de l’inflation dans la zone.Comparativement à 2019, et du fait de la crise sanitaire, le solde courant de la sous-région s’est creusé davantage pour se fixer à -5,4% du PIB représentant une variation de -1,9 point, le déficit de la balance de paiement qui en a résulté (-2,9 % du PIB) contribuant à fragiliser la position extérieure des pays membres et à augmenter le risque de change.

En outre, l’Institut d’émission attribue en partie la hausse observée de l’endettement intérieur à la présence marquée des Etats sur le marché financier de la sous-région, leurs émissions totales ayant augmenté de + 30,8% entre 2019 et 2020.