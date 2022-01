Can 2021 : les Pharaons mettent fin à l’aventure des Éléphants

Dans un duel digne d’une finale, l’Egypte a éliminé la Côte d’Ivoire aux tirs au but et file pour les quarts de finale.

Fin de l’aventure pour la Côte d’Ivoire. Ce mercredi, 26 janvier, au stade Japoma à Douala, les Pharaons ont mis fin au rêve des Eléphants de se hisser en quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (Can).

Le choc entre les deux équipes était digne d’une finale. Dans un match engagé, les joueurs ont sorti leurs talents de professionnel. Une première partie s’est achevée sur un score vierge tout comme la deuxième partie. Finalement, c’est aux tirs au but que les Ivoiriens se sont inclinés sur un score de 4 buts contre 5.

Il faut signaler que le match n’a pas suscité de l’engouement chez les spectateurs. Selon les décomptes du comité d’organisation, ils ne sont que 14 000 à se présenter au stade de 50 000 places. Au match de l’Algérie-Côte d’Ivoire, ils étaient 30 000. Ce manque d’engouement peut s’expliquer par le drame qui s’est produit au stade d’Olembé à Yaoundé où huit supporters sont morts de suite de bousculade.

Autre chose à signaler est le comportement des supporters camerounais. Ils ont, en grande partie, supporté les Egyptiens. Pendant le match, ils ont hué, chaque fois, les joueurs ivoiriens lorsqu’ils sont en possession de la balle. Sur les réseaux sociaux, les clashes sont rudes. Les Camerounais, ne supportant pas les critiques des Ivoiriens, ont prévenu soutenir l’Egypte. Et ce qui fut fait. En Cote d’Ivoire, un incident s’est produit à la fin du match. Un village Can installé par les Camerounais a été vandalisé. Cette nuit, les clashes vont reprendre de plus belle.