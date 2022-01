Can 2021 : l’Algérie tenue en échec par la Sierra Leone, le Nigeria domine l’Egypte

La grosse surprise vient du Groupe E où la Sierra-Leone a tenu en échec l’Algérie, championne en titre.

Les résultats de la première journée des matches de poule dans les Groupes D et E ne sont pas fameux.

Dans le Groupe D, le Nigéria est venu à bout de l’Egypte en la battant par un but à zéro. Le but de la victoire a été marquée à la 30e minutes. Le Soudan et la Guinée-Bissau se sont séparés sur un score vierge.

Dans le Groupe E, l’Algérie s’est faite surprendre par la Sierra-Leone en plein jour au stade de Douala. Les Leone Stars ont tenu tête aux Fennecs. Score final, zéro but partout. Le gardien des Leone Stars a sacré l’homme du match pour ses multiples arrêts.

Pour la journée du 12 janvier, dans le Groupe E, la Cote d’Ivoire affrontera la Guinée-Equatoriale au stade de Douala. Dans le Groupe F, la Tunisie et le Mali vont se mesurer au stade de Limbé tout comme la Mauritanie et la Gambie.