Can 2021 : l’absence des Sao déçoit les supporters

VIDEO – La Coupe d’Afrique des nations (Can) est à sa 33eme édition. Malheureusement le pays de Toumaï ne s’est jamais qualifié pour cette compétition au grand regret des Tchadiens.

Sans surprise, l’équipe nationale tchadienne de football ne participe pas à la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des nations (Can) qui se déroule actuellement au Cameroun. Les Sao ont été écartés aux éliminatoires à la suite du retrait de pouvoir à la fédération tchadienne de football par le ministère des Sports. Ils avaient disputé quatre matches sur les six à disputer et ont perdu deux sur tapis vert suite à cette sanction.

A N’Djamena, l’éternelle absence du Tchad à la Can reste une grande déception pour les Tchadiens. La plupart des supporters des Sao espèrent voir le onze national à cette grande fête du football africain. Pour beaucoup, la prochaine édition qui se tiendra en 2023 en Côte d’Ivoire sera la bonne.

Les Sao connaitront leurs adversaires, le 29 janvier courant. A cette date aura lieu le tirage des éliminatoires de la 34eme édition de la Can prévue en Cote d’Ivoire.

Déjà, le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Deby Itno avait le 31 décembre 2021 annoncé que “l’année 2022 sera l’année des sports “.