CAN 2021: la CAF donne les raisons de la disqualification des Sao

La décision est tombée ce matin du lundi 22 mars 2021. L’équipe nationale tchadienne de football est disqualifiée des éliminatoires de la CAN 2021 au Cameroun. Les raisons, la CAF vient de les donner.



Les Sao ne joueront pas les deux derniers matchs restants dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2021. Et ce, pour deux mobiles que la Confédération africaine de football (CAF) a évoqué pour justifier sa décision. Le premier repose sur les dispositions des articles 61 et 64 du règlement de la compétition. L’article 61 indique que : « Si une équipe se retire après le début des matches de groupe sans avoir joué la moitié des matches de groupe, l’ensemble des résultats des rencontres auxquelles cette équipe a participé est annulé. Autrement, si une équipe se retire après avoir participé à l’ensemble des matches de la première moitié des matches de groupe, les matches restants à jouer dans ledit groupe sont perdus par pénalité trois buts à zéro. »

Relire aussi : CAN 2021 : les Sao disqualifiés des éliminatoires par la CAF



L’article 64 dispose en outre que : « Si pour n’importe quelle raison, une équipe se retire de la compétition ou ne se présente pas à un match, hormis les cas de force majeure admis par la Commission d’organisation ou refuse de jouer ou quitte le terrain avant la fin réglementaire du match sans l’autorisation de l’arbitre, elle sera considérée perdante et sera définitivement éliminée de la compétition en cours. »



Le deuxième mobile avancé par la CAF est le retrait définitif de la délégation de pouvoir à la Fédération tchadienne de football association (FTFA).”Suite au retrait de l’agrément de la FTFA par le Ministère de la Jeunesse et des Sports du Tchad, la CAF a décidé de disqualifier l’équipe nationale du Tchad des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations Total, Cameroun 2021“. Dans le même sens, elle déclare que les matches des éliminatoires de la CAN Total 2021 programmés entre le Tchad et la Namibie ainsi qu’entre le Tchad et le Mali sont annulés. “Le Tchad est considéré comme le perdant des deux matches contre la Namibie et le Mali“, précise la CAF.

L’équipe nationale pose avant un match

Rappel, pour ces éliminatoires, les Sao figuraient dans le groupe A en compagnie du Mali, de la Guinée et de la Namibie. Le Tchad occupait la dernière place du groupe avec un point engrangé.