Can 2021: des bousculades au stade d’Olembé auraient fait des victimes

Des supporters seraient morts à la suite des bousculades de grande amplitude aux entrées du stade d’Olembé de Yaoundé ce lundi.

Les Lions indomptables ont joué ce soir du lundi les huitièmes de finale contre les Coelacanthes des Iles Comores. Ce match, comme les autres du pays hôte, a drainé du monde au stade d’Olembé. Au score final, le Cameroun est vainqueur avec deux buts contre un et file en quart de finale.

Malheureusement, la victoire des Lions indomptables est amère pour bien de supporters venus encourager leurs joueurs. En cause, des bousculades de grande amplitude aux entrées du stade ont fait des morts. Sur les images qui circulent sur le Net, on voit des corps jonchant le sol. Beaucoup seraient asphyxiés et piétinés. Aucune réaction officielle pour l’instant. Pas de chiffre précis non plus. “En attendant toute confirmation, on parle de mort d’homme à la suite d’une bousculade à l’extérieur du stade”, a posté le journaliste de Vision 4, Raoul Christophe Mbia avant de se fendre d’un deuxième post où il présente ses condoléances aux familles des victimes.

C’est un nouveau drame qui vient s’ajouter à celui du Livs Night-Club survenu le dimanche 23 janvier où 16 clients ont été tués dans l’incendie accidentel du lieu.