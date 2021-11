Cameroun : une épidémie de choléra signalée dans le Sud-Ouest

Selon un rapport de la Délégation régionale de la santé publique pour le Sud-Ouest rendu public mardi et consulté par Xinhua, le Cameroun a été touché par une flambée de cas de choléra ces deux dernières semaines dans la région du Sud-Ouest, ajoutant à une crise de santé publique accompagnée d’une augmentation du nombre de cas de COVID-19.

Cinq personnes ont été tuées et 32 cas confirmés dans la région. Le district de Bamusso a été le plus touché avec cinq autres districts, dont Bakassi, Mbonge, Limbe, Tiko et Mundemba “en état d’alerte pour les cas suspects”, selon le rapport, cité par Xinhua.

Il indique que les fonctionnaires sont confrontés à des défis financiers, humains et matériels pour soutenir les activités de réponse sur le terrain.

“L’épidémie se produit dans le Sud-Ouest dans un contexte d’insécurité et de crise humanitaire, avec des déplacements réguliers de population vers des endroits où l’accès à l’eau potable et aux latrines est limité”, a tweeté le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies après la publication du rapport.

Le choléra est une maladie très virulente caractérisée dans sa forme la plus grave par l’apparition soudaine d’une diarrhée aqueuse aiguë pouvant entraîner la mort par déshydratation grave.