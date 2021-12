Cameroun : une dizaine de morts au cours d’un nouvel affrontement entre deux communautés à Kousseri

Des troupes ont été déployées dans la région de l’Extrême-Nord du Cameroun après que des violences intercommunautaires ont entraîné la mort de “plusieurs personnes”, a déclaré lundi soir à Xinhua le gouverneur de la région, Midjiyawa Bakari.

“Il y a un renforcement absolu de la sécurité dans la localité. Je m’y rendrai demain (mardi) pour évaluer la situation. Des gens sont morts”, a dit M. Bakari joint au téléphone par Xinhua, sans donner plus de détails.

Les médias locaux ont rapporté lundi qu’au moins onze personnes ont été tuées, et plus de 50 maisons incendiées dimanche à la suite d’une dispute sur la source d’eau et les terres entre des membres de la communauté de pêcheurs de Mousgoum et des Arabes Choas qui sont éleveurs de bétail dans la ville de Kousseri.

En août dernier, 12 personnes ont été tuées lorsque les deux tribus se sont affrontées pour des terres et des ressources en eau, selon des habitants, indiquant que plus d’un millier de personnes ont été déplacées par le conflit et ont fui vers le Tchad.