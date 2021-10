Cameroun : un commandant séparatiste de la zone anglophone tué par l’armée

L’armée camerounaise a abattu six combattants séparatistes dans la région anglophone du Nord-Ouest du pays dont un commandant, a annoncé samedi un haut responsable militaire, cité par Xinhua.

Parmi les personnes tuées figurait un commandant séparatiste étant identifié comme le général “Cross and Die”, a annoncé le brigadier-général Valère Nka, commandant de la région militaire interarmées N°5 avec un poste de commandement à Bamenda, chef-lieu de la région du Nord-Ouest.

Le général “Cross and Die” et cinq autres combattants séparatistes ont été tués dans des opérations militaires séparées vendredi dans les localités de Bali et Mankon de la région, a précisé le brigadier-général.

“Les militaires intensifient les opérations dans la région pour apporter la paix”, a-t-il indiqué, ajoutant que le commandant séparatiste était également responsable de plusieurs attaques contre des civils et des positions militaires dans la région.

Ayant proclamé l’indépendance de la zone anglophone des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sous le nom de l’Ambazonie En 2017, les séparatistes sont en conflit avec les forces gouvernementales depuis lors.